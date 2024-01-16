رحلات «الدهبيات» النيلية بين الأقصر وأسوان.. تجربة فريدة للتثقيف والترفيه

أشادت العديد من الصحف والمواقع العالمية بالرحلات السياحية النيلية بين الأقصر وأسوان، لما لها من مميزات فريدة من نوعها، إذ تجمع بين السياحة الثقافية والترفيهية، وتمنح السائحين فرصة للاستمتاع بالهدوء والاسترخاء والتمتع بالمناظر الخلابة على ضفاف نهر النيل.

الرحلات النيلية بين الأقصر وأسوان

سلط موقع «Travel off Path» الضوء على الرحلات النيلية بين الأقصر وأسوان، وأشار إلى أنها من أكثر الوجهات السياحية التي زاد الإقبال عليها خلال عام 2023، إذ اختارها العديد من السائحين لقضاء عطلاتهم والاستمتاع بتجارب فريدة لا تنسى.

تجربة فريدة تجمع بين السياحة الثقافية والترفيهية

كما تحدثت صحيفة «The West Australian» الأسترالية عن الرحلات النيلية بين الأقصر وأسوان، وأشارت إلى أنها تجربة فريدة تجمع بين السياحة الثقافية والترفيهية، ويمكن للضيوف زيارة العديد من المواقع الأثرية والتاريخية على طول النيل، والاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة.

ومن جانبه، قال محمد عثمان، خبير سياحي ورئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، إن الدهبيات السياحية هي الوجهة الأمثل لقضاء رحلات الهدوء والاستجمام، وتتميز بالهدوء التام بعيدًا عن أي ضوضاء، وعدد الغرف بها لا يزيد عن 15 غرفة، مما يوفر خصوصية أكبر للضيوف.

وأضاف عثمان في تصريحات لـ«الوطن» أن الدهبيات السياحية تختلف عن مراكب الكروز في أنها أعلى سعرًا، إذ يتراوح سعر الليلة في الدهبية كاملة مابين 2000 إلى 4000 دولار.

وأوضح مصطفى الكريتي، مرشد سياحي، لـ«الوطن» أن البرنامج السياحي في الدهبية يتكون من أربع ليال من الأقصر إلى أسوان، وثلاث ليال من أسوان إلى الأقصر، وتبدأ في اليوم الأول من الأقصر، زيارة المعابد في البر الشرقي، من معابد الكرنك ومعبد الأقصر ومتحف الأقصر للفن القديم ومتحف التحنيط، بالإضافة إلى جولة في السوق السياحي بالأقصر وجولة بعربات الحنطور للاستمتاع برؤية شوارع الأقصر وكورنيش النيل.

وفي اليوم الثاني زيارة المواقع الأثرية بالبر الغربي، مثل معبد الرمسيوم وتمثالي ممنون، ومعبد الدير البحري، ومقابر وادي الملوك والملكات، ومعبد دير المدينة.

وفي اليوم الثالث تبحر الباخرة إلى الجنوب في رحلة نيلية رائعة، تبدأ بزيارة معبد إسنا ثم معبد إدفو وزيارة منطقة الكاب في إدفو.

الطقوس المميزة للدهبيات السياحية

ومن الطقوس المميزة للدهبيات السياحية، النزول على جزيرة فى وسط النيل فى منطقة الرمادي بمدينة إدفو وهناك يجري تنظيم حفلات كامب ومشويات باربكيو مع إقامة حفلات المزمار البلدى والتنورة.

ثم تبحر الباخرة النيلية لزيارة معبد كوم أمبو، وصولا إلى مدينة أسوان وزيارة معالمها التاريخية، والعودة مرة أخرى إلى الأقصر.