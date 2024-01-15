توزيع بطاطين على الأولى بالرعاية في كفر الشيخ ضمن حملة «ستر ودفا وإطعام»

أطلقت جمعية الأورمان تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، حملة «ستر ودفا وإطعام»، والتى تستهدف توزيع الآلاف من الألحفة والبطاطين على الأولى بالرعاية في قرى ونجوع ومراكز محافظة كفر الشيخ لمجابهة فصل الشتاء، وذلك فى إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصةً بالقرى الاكثر احتياجًا، من خلال تقديم جميع سُبل الرعاية الاجتماعية والطبية لهم.

تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين

وأكدت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي، للتيسير عن المواطنين، وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

ومن جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنّ توزيع بطاطين الشتاء هذا العام على غير القادرين في القرى والنجوع بمحافظة كفر الشيخ يتم من خلال مكتب الأورمان فى كفر الشيخ برعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة، وتحت إشراف كامل من مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

دعم الأسر الأولى بالرعاية

وأشار «شعبان»، إلى أنّه يُمكن للمتبرعين أنّ يقوموا بالتبرع لحملة «ستر ودفا وإطعام» بالمشاركة في توفير 2 بطانية بتكلفة 240جنيه، أو 3 بطانية بـ360 جنيها، أو توفير 2 بطانية ولحاف بـ455 جنيها، وذلك ليستطيع الجميع المساهمة في دعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، ووصول الخدمة إلى أكبر عدد من المستفيدين.