جماهير كفر الشيخ تحتشد بالمقاهي لمؤازرة «الفراعنة» في افتتاح أمم أفريقيا

توافد أعداد كبيرة من المشجعين وجماهير محافظة كفر الشيخ، إلى المقاهي ومراكز الشباب، لمشاهدة مباراة مصر وموزمبيق، في افتتاح مشوار الفراعنة بكأس أمم أفريقيا 2023، التي بدأت في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد فيليكس هوفويت بوانيي بدولة كوت ديفوار، ضمن منافسات الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثانية في بطولة كأس أمم أفريقيا.

مقاهي كفر الشيخ تمتلئ بالمشجعين والجماهير

وامتلأت مقاهي كفر الشيخ، بالمشجعين، الذين حرصوا على مؤازرة الفراعنة، لتحقيق الفوز في هذه المباراة الهامة، وذلك لتسهيل مهمة الصعود إلى دور الـ16 من البطولة القارية.

وفتحت مراكز الشباب والأندية الرياضية بكفر الشيخ أبوابها، أمام الأعضاء والجماهير لمشاهدة مباراة مصر وموزمبيق، وحرصت الجماهير على التقاط الصور التذكارية، فضلًا عن حمل أعلام مصر.