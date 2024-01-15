نقيب الإعلاميين: إيقاف أحمد عبدالعزيز لحين انتهاء التحقيق معه 

أصدر طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، وعضو مجلس الشيوخ، قرارا بإيقاف أحمد عبدالعزيز، مقدم برنامج الوسط الفني على قناة «الحدث اليوم»، لحين انتهاء التحقيق معه، وذلك بناء على الشكاوى التي وردت للنقابة ضده وآخرها الشكوى المقدمة من نقيب المهن الموسيقية ومجلس إدارته.

وأوضح نقيب الإعلاميين، في بيان له، أن هذا بالإضافة إلى ما ورد بتقرير المرصد الإعلامي للنقابة الذي ذكر في تقاريره في الأيام القليلة الماضية عدة مخالفات رصدها ضد المذكور ورفعها لمجلس النقابة لاتخاذ ما يراه مناسبا.

وعليه جاء قرار نقيب الإعلاميين بإيقاف أحمد عبدالعزيز لحين انتهاء التحقيق معه ومواجهته بما هو منسوب إليه من مخالفات.