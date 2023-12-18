نقيب الإعلاميين: الأمن والأمان سبب المشاركة الواسعة للمصريين في الانتخابات

قال طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إن هناك أربع مرشحين تنافسوا في الانتخابات الرئاسية بشكل حضاري ومشرف، وفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي له عدة أسباب ومقومات، جعلت الشعب المصري يختاره لفترة رئاسية جديدة، ولعل أبرز هذه الأسباب أن الرئيس السيسي على علم بكل كبيرة وصغيرة عن الدولة المصرية ولديه خبرات كبيرة في الإدارة والحكم، التي تؤهله لاستكمال مسيرة التنمية، كما أن المشروعات القومية الكبيرة التي تمت ومازالت مستمرة تحتاج إلى استكمالها، وهو أفضل من يقوم بذلك.

كما هنأ مجلس نقابة الإعلاميين، الرئيس عبد الفتاح السيسي لفوزه بفترة رئاسية جديدة.

أسباب انتخاب الرئيس السيسي

وأضاف «سعدة» خلال تصريحات لـ«الوطن» أن الأمن والأمان الذي لمسه الشعب المصري خلال السنوات الماضية بفضل وجود الرئيس عبدالفتاح السيسي، شجعا المواطنيين على اختياره والتصويت له من ضمن المرشحين المتواجدين، بالإضافة إلى المشروعات الطموحة التي يمتلكها الرئيس، كما أن الصدق في التعامل مع الناس جعلهم بشكل أساسي شركاء في الحكم، وكل تلك المقومات تجعل المواطنيين ينحازوا للرئيس السيسي من أجل مصالحهم وثقتهم في هذا الرجل.

الانتخابات الرئاسية 2024 هي الأفضل

وأوضح نقيب الإعلامييين، أن هذه الانتخابات الرئاسية تحديدا عبر تاريخ طويل هي أفضل مرة تمت فيها الانتخابات الرئاسية، وذلك لعدة أسباب، السبب الأول للإقبال الجماهيري غير محدود في هذه المرة، بالإضافة إلى حالة الوعي الكبيرة التي ظهرت عند كل المصريين، وذلك بسبب حبهم لوطنهم وامتلاكهم للقدرات والخبراتالتي تجعلهم على دراية بالشائعات وتحاربها، وأن الدولة المصرية تسير في الاتجاه الصحيح من خلال استقاء المعلومة من مصادرها الرسمية والصادقة.