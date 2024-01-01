نقيب الإعلاميين ينعى المذيعة كاريمان حمزة.. «رائدة البرامج الدينية»

نعى مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة النقيب الدكتور طارق سعده، ببالغ الحزن والأسى وفاة الإعلامية الكبيرة كاريمان حمزة التي وافتها المنية أمس.

كاريمان حمزة رائدة البرامج الدينية في التليفزيون المصري

وقال نقيب الإعلاميين، إن الفقيدة كانت من الرائدات في مجال البرامج الدينية بالتليفزيون المصري، حيث قدمت برامج دينية مميزة منها الدين والحياة، والبيت بيتك، والطريق إلى الله، وغيرها من البرامج التي امتازت بالرصانة والهدف السامي.

ودعا نقيب الإعلاميين المولى-عز وجل- أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.