نقيب الإعلاميين: الإعلام المصري يبذل جهودا كبيرة لإظهار الحقائق في غزة

قال طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إن الإعلام المصري موجود بقوة في قلب الأحداث على أراضي فلسطين المحتلة، وذلك منذ اندلاع الأزمة في السابع من أكتوبر وحتى يومنا هذا، وأصبح مصدرا للأخبار سواء كان على مستوى مصر أو الدول العربية أو القنوات الأجنبية التي ترغب في معرفة الأحداث من مصادر موثوقة، لذلك يجب أن نوجه تحية للإعلام المصري على هذا الدور.

دور الإعلام المصري في نقل معاناة غزة

وأضاف «سعدة» في تصريحات لـ«الوطن»، أن حلقة لميس الحديدي التي أذيعت أمس من بيت لحم في فلسطين والأراضي المقدسة لنقل الصورة الحزينة التي تسيطر هذا العام على احتفالات ميلاد المسيح، وكيف كانت الأجواء في الماضي والاستعدادات لمظاهر الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، ونقل التلفزيون المصري حالة الحزن التي تخيم على المكان، والصدمة التي تجعل الجميع يتضامن مع أهالي غزة والفلسطينيين الذين يتعرضون لإبادة جماعية مسلمين أو مسيحيين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، كل تلك دلالات على مصداقية الإعلام المصري وتواجده في قلب الحدث ونقله للصورة الحقيقية الصادقة التي تجعله مصدرا حقيقيا وصادقا لكل مريدي الوصول للحقيقة.

تصحيح الرأي العام العالمي

وأكد نقيب الإعلاميين أن الدور الذي يقوم به الإعلام يساعد في تكوين رأي عام صادق وأيضا تصحيح الرأي العام العالمي لما ينقله الإعلام الغربي من مغالطات وقلب للحقائق، مشيرًا إلى الدور الذي تلعبه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في الإعلام المصري والعربي، بالإضافة إلى وجودها على الخريطة التنافسية الإقليمية والدولية لما تمتلكه من كفاءات بشرية وأدوات لوجستية في البنية التحتية الإعلامية، وإصرارها على التواجد في قلب الأحداث دائما مهما كانت درجة المخاطرة والتعامل بمهنية مع الأمور.