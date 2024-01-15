قيادي في حماس: مصر لها دور كبير بتقديم وفتح الطريق أمام المساعدات إلى غزة

أكد الدكتور غازي حمد، عضو المكتب السياسي والقيادي بحركة حماس، أن زيارة وفد الحركة والفصائل الفلسطينية الأخيرة لمصر ليست الأولى منذ بداية العدوان على القطاع، قائلا: «هذه ليست الزيارة الأولى وهناك زيارات كثيرة ومتعددة خلال فترة العدوان على غزة، ولدينا أيضا مساحة كبيرة مع مصر باعتبار مصر صاحبة الثقل السياسي في المنطقة والدور المحوري».

وأوضح خلال لقاء عبر برنامج «كلمة أخيرة»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن موقف حركة حماس واضح الآن حيث أن أولوية الحالة في الوقت الراهن هي وقف العدوان الغاشم الذي تتعرض له مدن قطاع غزة، مردفا: «الأولوية لنا الآن أن نوقف هذا العدوان على قطاع غزة ووقف الإبادة الجماعية والقتل والمجازر اليومية التي تحدث ضد أبناء الشعب الفلسطيني».

وأشار إلى تصريحات إسماعيل هنية، حيث قال «نحن منفتحون على كثير القضايا وناقشنا مع الإخوة في مصر وفي قطر ومع أطراف كثيرة مختلف القضايا التي انبثق عنها رؤى وصلت مكتب قيادة حركة حماس ونحن بدورنا نقلنا لهم الصورة واضحة بشكل مفصل في مختلف القضايا الأكثر وضوحا والأكثر تفصيلا».

ولفت إلى أنه في الزيارة الأخيرة لمصر تمت مناقشة ما يتعلق بوقف العدوان مردفا: «ناقشنا الكثير من المسائل المتعلقة بكيفية وقف العدوان ومسألة تبادل الأسرى والأوضاع في قطاع غزة وكيفية الوصول لحل سياسي؟».

وثمن القيادي بحركة حماس دور مصر المحوري قائلا: «مصر لها دور مهم ومحوري في عدة جوانب في طليعتها الجانب الإنساني من جهة فتح المعابر وتقديم المساعدات وتسهيل دخولها لقطاع غزة بالإضافة للشق السياسي وهو الأهم».

وتابع: «هناك مشاورات دائمة مع الإخوة المصريين فيما يتعلق بالمبادرة التي طرحوها في مسألة التواصل والمشاوارات حول كيفية وقف العدوان على غزة وكيف يمكن أن نصل إلى الحل».

واعتبر أن هناك مساحات جيدة وهي مساحات مشتركة يمكن البناء عليها لكن العقبة الوحيدة التي تقف أمامنا جميعا هي إصرار دولة الاحتلال على أن تستمر في الحرب من أجل الحرب والقتل من أجل القتل دون أن تقدم أي علامة أنها ترغب في حل سياسي أو وقف العدوان على قطاع غزة.