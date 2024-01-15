«تضامن كفر الشيخ»: افتتاح معرض خيري للملابس بدسوق

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ افتتاح معرض خيري للملابس والمفروشات الشتوية والبطاطين بدسوق، في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، بتوجيهات الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، وبرعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

افتتاح معرض خيري للملابس والمفروشات الشتوية

وأكدت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، افتتاح معرض خيري للملابس والمفروشات الشتوية والبطاطين والدفايات بدسوق، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، لتوزيعها على المستحقين من الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية والأيتام بالمجان بمركز ومدينة دسوق، ضمن مبادرة «حياة كريمة».

تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين

وأكدت وكيل الوزارة الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي، للتيسير عن المواطنين، وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.