«رمضان قرب».. «الأوقاف» تستعد للشهر الكريم بأنشطة دعوية وصيانة المساجد

تستعد وزارة الأوقاف لاستقبال شهر رمضان المبارك بخطة شاملة من أنشطة دعوية وقرآنية وصيانات دورية للمساجد، كما ستطلق ملتقى الفكر الإسلامي في مسجد الحسين بصورة غير مسبوقة، وتستعرض «الوطن» جانب من هذه الخطة التي أعلنها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

ملتقى الفكر الإسلامي

وأعلنت وزارة الأوقاف أنَّ ملتقى الفكر الإسلامي الذي كان يعقد كل عام في مسجد الحسين سيعقد هذا العام تحت مسمى ملتقى العلماء والمفكرين، بمسجد الإمام الحسين بالقاهرة بحضور نخبة من علماء الدين وكبار المفكرين والكتاب والمثقفين من مختلف التخصصات المهتمة ببناء الوعي العام.

ابتهالات في مسجد الحسين

وأكّدت أنَّ مسجد الحسين سيشهد مجموعة من الابتهالات والقراء تصل إلى 100 عالم وقارئ في فاعليات مختلفة على مدار شهر رمضان، علاوة على تكثيف الأنشطة بصورة غير مسبوقة في جميع المساجد على مستوى الجمهورية والمساجد الكبرى طوال شهر رمضان المقبل.

مسابقات «الأوقاف» في شهر رمضان

كما أطلقت وزارة الأوقاف من ضمن استعداداتها مسابقة لتشجيع العاملين بالوزارة للاشتراك في الخطة الدعوية لرمضان المقبل مطالبة بتكثيف الأنشطة الدعوية والقرآنية، وكذلك الصيانة الدورية والنظافة التامة للمساجد، مؤكّدة أنَّه وفقًا للمتميزين من المديريات والإدارات والأئمة والعاملين بالمساجد على مستوى الجمهورية سيتم تنظيم تكريم لهم.

كما أعلن وزير الأوقاف عن مسابقة لحفظ القرآن الكريم على مدار شهر رمضان تقتصر على طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية وتشجيعًا لهم.