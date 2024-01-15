«صحة مطروح»: دورات تدريبية لرفع كفاءة العاملين بمنشآت الرعاية الأساسية

أعلن الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، انطلاق فعاليات الدورات التدريبية، بالتعاون مع قطاع الرعاية الصحية والتمريض بوزارة الصحة، والمقامة بقاعة صحة المرأة بمستشفى مطروح العام، في إطار خطة قطاع الرعاية الصحية والتمريض بوزارة الصحة بشأن تهيئة ورفع كفاءة الفريق الصحي من العاملين بمنشآت الرعاية الأساسية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير خدمات الرعاية الأساسية.

6 دورات تدريبية بمحافظة مطروح

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، إنه يجري تنفيذ 6 دورات تدريبية بمحافظة مطروح ضمن البرنامج المتقدم لتهيئة الفريق الصحي بوحدات الرعاية الأساسية المختارة ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير خدمات الرعاية الأساسية، والتي تنتهي 8 فبراير المقبل.

تدريب الفريق الطبي في محافظة مطروح

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن الدورات التدريبية تستهدف جميع فئات الفريق الطبي بوحدات الرعاية الأساسية من أطباء بشريين وأطباء أسنان وصيادلة وتمريض وفرق الإشراف وفنيين المعامل، لرفع مستوياتهم الفنية والمهارية، مما يساهم في تقديم أفضل الخدمات للمرضى في المنشآت الصحية بمطروح.