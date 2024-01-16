8 مزايا للتسويق الإلكتروني للشركات والأفراد.. تحقق أرباحا مضاعفة

يعد التسويق الإلكتروني ركنًا مهمًا للدعاية للشركات والأفراد وترويج أعمالها لتحقيق أرباح تسعى إليها، لمواكبة تطور التكنولوجيا والبحث عن الطرق الجاذبة للعملاء وإبراز العلامة التجارية، ويبحث العديد من الأشخاص عن طرق تحقيق الأرباح من خلال التسويق الإلكتروني.

وتستعرض «الوطن» خلال سطور التقرير التالية مزايا التسويق الإلكتروني وكيفية تحقيق الأرباح من خلالها، وفقا لما أوضحه أحمد عبد الكريم متخصص بالتسويق الإلكتروني مزايا وطرق التسويق الإلكتروني لتحقيق أرباح من خلال استخدام الإنترنت.

- التسويق الإلكتروني أكثر جذبا من التسويق العادي أو الطرق الأخرى، يمكن تحديد صفحة لعرض المنتجات وخط انتاج الشركات أو أعمال الأشخاص.

- التسويق الإلكتروني أقل تكلفة من التسويق العادي.

- التسويق الإلكتروني أكثر انتشارا ووصولا من الأنواع التقليدية الآخرى للتسويق.

-التسويق الإلكتروني تقنية يمكن من خلالها الوصول لنطاق واسع من الجماهير بإمكانيات أقل تكلفة.

-الطريقة الإلكترونية للتسويق تجني عائد ربحي واستثمار كبير كما يوضح كيفية تعزيز المبيعات والانتشار.

-التسويق الإلكتروني يعمل على مدار الساعة خلال العام.

-تعزيز نقاط القوة وعلاج نقاط الضعف لتحقيق أرباح من المبيعات.

- إمكانية متابعة تقدم عملك من خلال متابعة مبيعاتك، وكذلك توضيح المنتجات الأفضل لتركز عليها ونقاط الضعف التي تعاني منها لتحسنها.