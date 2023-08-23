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صورة نادرة لوالدة ياسمين عبدالعزيز.. تعود لسنوات طويلة

كتب:

آية أشرف
12:48 م | الأربعاء 23 أغسطس 2023
ياسمين عبدالعزيز

ياسمين عبدالعزيز

نشر وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، صورة قديمة تعود لطفولته، جمعت بينه وبين والديه، في لقطة نادرة شارك بها متابعيه عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام». 

وظهرت والدة ياسمين عبدالعزيز خلال الصورة المنشورة بقوام ممشوق وطويل القامة مع شعر طويل، إذ تميزت بملامح جميلة رقيقة، تشبه إلى حد كبير ملامح ابنتها، الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وهو ما تفاعل معه العديد من الجمهور، بشكل كبير. 

وعلى الفور تصدر اسم ياسمين عبدالعزيز محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي.

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