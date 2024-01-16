موعد نتيجة الشهادة الابتدائية للصف السادس الابتدائي الترم الأول بكفر الشيخ

كشف مصدر مطلع بمديرية التربية والتعليم، بمحافظة كفر الشيخ، أن موعد نتيجة الشهادة الابتدائية للصف السادس الابتدائي، في كفر الشيخ، سيكون عقب رصد الدرجات النهائية للترم الأول، إذ سيتم إعلان النتيجة في موعد لا يتجاوز 25 من شهر يناير الجاري.

موعد نتيجة الشهادة الابتدائية للصف السادس الابتدائي ترم أول بكفر الشيخ

وأوضح المصدر، في تصريحات لـ«للوطن»، أن موعد نتيجة الشهادة الابتدائية الصف السادس الابتدائي ترم أول كفر الشيخ، يجري الإعلان عنها داخل نطاق المدارس، في قري ومدن المحافظة، لكي يحصل الطالب على النتيجة من خلال المدرسة التابع لها، من خلال الاسم أو ورقم الجلوس، عبر الكشوف الورقية.

وأكد رصد النتيجة والمراجعة الدقيقة قبل إعلانها بوقت كافي حتى يتثنى إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي، في الموعد السابق ذكره، ليتم توزيعها على جميع الإدارات التعليمية، وتوزيعها على المدارس تسيرًا على أبنائنا الطلاب للحصول عليها.