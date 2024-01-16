مبادرة «100 يوم صحة» بالبحر الأحمر تخدم 183 ألف مواطن وتتجاوز أهدافها

نجحت مبادرة «100 يوم صحة» بالبحر الأحمر في تقديم خدماتها الصحية لـ 183 ألف مواطن، وذلك خلال 200 يوم منذ انطلاقها، في إطار حرص الدولة المصرية على تقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين.

وحققت المبادرة نسبة 358% من مستهدف مبادرة الاعتلال الكلوي، و177% من مستهدف مبادرة صحة المرأة، و158% من مستهدف مبادرة علاج أمراض سوء التغذية بين أطفال المدارس، و113% من مستهدف مبادرة صحة الأم والجنين، و113% من مستهدف مبادرة علاج ضعف السمع بين الأطفال وحديثي الولادة.

إجراء 123 ألف زيارة منزلية للرائدات الريفيات

وأشار الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إلى أن المبادرة شملت تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ 82 ألف امرأة، وإجراء 123 ألف زيارة منزلية للرائدات الريفيات، وإجراء 18 ألف تحليل متنوع للمترددين على القوافل العلاجية.

كما جرى المرور على 1968 منشأة غذائية، وإلقاء 5700 ندوة توعوية، واستفاد منها 103 آلاف مواطن.

وأصدرت المبادرة 5023 قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 19 مليون جنيه، كما أجريت 325 عملية جراحية ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار.

وأكد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، أن مبادرة «100 يوم صحة» تأتي ضمن جهود الدولة المصرية لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.