146 ألف مواطن استفادوا من مبادرة 100 يوم صحة في البحر الأحمر

قال الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر إن 146087 مواطنا استفادوا من حملة «100 يوم صحة»، منذ انطلاقها في 25 يونيو الماضي.

«العربي» يناشد أهالي البحر الأحمر بالتوجه للكشف

وناشد «العربي» في بيان، المواطنين بمدن البحر الأحمر بالتوجه إلى أقرب مكان لتلقي الخدمة الطبية والاطمئنان على الصحة العامة، موجهًا بتكثيف حملات التوعية والتثقيف الصحي وتقديم كافة الخدمات الصحية من خلال الفرق الثابتة والمتنقلة والقوافل الطبية.

مدة الحملة

في السياق قال الدكتور عمرو عادل منسق المبادرة مدير إدارة المستشفيات بالبحر الأحمر، إن آلية العمل في الحملة بدأ من استقبال المواطنين من الفئات المستهدفة من 18عاما فيما فوق ويتم ادخال بياناته علي النظام الإلكتروني الخاص بالمبادرة استكمالا للمبادرات الرئاسية للتوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، وتكثيف العمل بها خلال مده زمنية محددة تصل إلى مائة يوم.

يُذكر أن الحملة تقدم خدمات الكشف عن الأمراض غير السارية، ودعم صحة الأم والجنين، ودعم صحة المرأة، والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة، والاعتلال الكلوي، وكذلك مبادرة السمعيات والكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، وخدمات تنظيم الأسرة والتطعيمات. وتقدم خدمات الحملة من خلال فِرَقٍ طبية ثابتة في جميع الوحدات الصحية، وكذلك تتواجد مراكز الكشف المتنقلة في النادي الاجتماعي وشاطئ العائلات بمدينة الغردقة.