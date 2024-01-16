إلهام شاهين تشيد بفيلم مقسوم: «أضحكني وأبكاني»

هنأت الفنانة إلهام شاهين، ليلي علوي وشيرين رضا، على عرض فليم «مقسوم» بعدما حرصت على حضور العرض الخاص بالفيلم.

ونشرت إلهام شاهين، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، صورة تجمعهم من العرض الخاص للفيلم معلقة: «مبروك لصديقتي الغالية وأختي النجمة الجميلة ليلى علوي، والقمراية الرائعة النجمة شيرين رضا.. حبايبي رائعين ومختلفين فى فيلم مقسوم.. فيلم أضحكني وأبكاني وتأثرت به جدا.. معاني إنسانية عن الصداقة.. ومعهم الفنانة المتميزة سما إبراهيم».

وأضافت «إلهام»: «مبروك عليهم هذا الفيلم الجميل جدا بقيادة المخرجة الرائعة كوثر يونس.. ومن تأليف هيثم دبور.. وإنتاج شيك ومحترم للمنتجين الكبار جابي خوري وزيد الكردي.. ربنا يوفقهم جميعا.. إن شاء الله نجاح كبير».

فيلم مقسوم

فيلم مقسوم يضم مجموعة كبيرة من الفنانين؛ أبرزهم ليلى علوي، شيرين رضا، سما إبراهيم، سارة عبد الرحمن، سيد رجب، هاجر السراج، والفيلم من تأليف هيثم دبور، وإخراج كوثر يونس.