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إلهام شاهين تدعم ليلى علوي فى العرض الخاص لفيلم «مقسوم»

كتب:

أحمد عبد الرحمن
10:18 م | الإثنين 15 يناير 2024
الهام شاهين وليلى علوي

الهام شاهين وليلى علوي

حرصت الفنانة إلهام شاهين، على دعم صديقتها الفنانة ليلى علوي، بالعرض الخاص لفيلم «مقسوم»، الذي أقيم منذ قليل، بإحدى السينمات في منطقة السادس من أكتوبر.

وقالت إلهام شاهين فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها سعيدة بطرح فيلم مقسوم للفنانة ليلى علوي بجميع دور العرض، وأن برومو العمل نال إعجابها.

وأضافت أن العمل يضم مجموعة جيدة من الفنانين، وهم ليلى علوي وشيرين رضا، وسما إبراهيم، لذا تتوقع نجاح الفيلم.

وأقيم العرض الخاص لفيلم «مقسوم» منذ قليل، بإحدى السينمات في منطقة السادس من أكتوبر، بحضور عدد كبير من أبطاله، وهم ليلى علوي، شيرين رضا، سما إبراهيم، سارة عبد الرحمن، عمرو وهبة.

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