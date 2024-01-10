إلهام شاهين تكشف عن شروط قبولها لأي عمل فني جديد

كشفت الفنانة إلهام شاهين عن شروط قبولها لأي عمل فني قبل الدخول لتصويره، مشيرة إلى أنّه يجب أن يكون مختلف ويحمل رسالةً واضحة.

إلهام شاهين تتحدث عن شروط قبولها عمل فني

وقالت الفنانة إلهام شاهين، لـ«الوطن»، «أُفضل باستمرار تقديم العمل المختلف الذي يحمل رسالة مهمة، ويناقش قضية بعينها، والشرط الأساسي بألا يكون أحد قدمه من قبل».

وأضافت أنّها دائمًا تريد أن تقدم للجمهور كل شيءٍ جديدٍ، فقبل أن أُفاجئ الجمهور، أفاجئ ذاتي، لأنّه ما زال بداخلي إمكانات جديدة وشخصيات جديدة، وكنت أقول دائمًا أنني أريد أن أعيش كل المشاعر التي خلقها الله سبحانه وتعالي، ولكن نفذت ذلك من خلال تجسيد حياة أشخاص أخرى بالتمثيل، وهذا ما أتمناه، فمجرد أن قالوا لي الدور مريضة «ألزهايمر» وافقت على الدور دون معرفة التفاصيل .

أعمال أخيرة لـ إلهام شاهين

وتابعت: «قدمت مسلسل بطلوع الروح وجسّدت من خلاله دور زعيمة داعش، وهو دور جديد، فدائمًا يكون قائد الزعيم رجل، لكن وجود زعيمة نسائية في داعش هذا المختلف والجديد، وآخر فيلم لي في السينما كان فيلم حظر تجول، الذي يناقش زنا المحارم، ولم يقدمه أحد قبلي».