هالة صدقي تروّج لـ«الملكة»: «ربنا يعوض تعبنا خير»

روّجت الفنانة هالة صدقي، لفيلمها الجديد «الملكة»، المقرر طرحة بدور العرض، الخميس المقبل.

ونشرت هالة صدقي عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام» البوستر الدعائي لفيلم الملكة معلقه: «يا مسهل يا رب، ويكتب لنا النجاح والفيلم يعجبكم، ويعوض تعبنا كلنا خير، الافتتاح في مصر يوم الخميس، في جميع دور العرض».

أبطال فيلم الملكة

ويشارك في بطولة فيلم الملكة الفنانة هالة صدقي، ودينا، وشيرين رضا، وعارفة عبدالرسول، وكريم عفيفي، وباسم سمرة، ورانيا يوسف، وآخرين، من إخراج سامح عبدالعزيز، وتأليف هشام هلال وأحمد رمزي.