هالة صدقي تفوز بجائزة التميز والإبداع من المؤتمر الدولي في باريس

شاركت الفنانة هالة صدقي جمهورها عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»، فيديو لها أثناء تسليمها جائزة التميز والإبداع من المؤتمر الدولي ومركزه باريس.

ونشرت هالة صدقي الفيديو وعلقت عليه قائلة: «آخر حصاد العام جائزة التميز والإبداع من المؤتمر الدولي ومركزه باريس واختياري من أهم شخصيات مؤثرة هذا العام في الوطن العربي وأتت النتيجة بعد تصويت من جميع أنحاء الوطن العربي وأقيم الحفل هذا العام في أحب البلاد لقلبي دبي».

تكريم هالة صدقي

وأضافت: «شكرا للقائمين على هذا المؤتمر، وختامها مسك شكرا لأجمل جمهور.. حقيقي السنة دي فرحتوني وأسعدتوني كل سنة وكلنا بألف خير».

مسلسل جعفر العمدة

وشاركت هالة صدقي في مسلسل جعفر العمدة، خلال رمضان الماضي، وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً، وشاركها البطولة كل من محمد رمضان، مي كساب، إيمان العاصي، منة فضالي، زينة، أحمد داش، أحمد فهيم، عصام السقا، جوري بكر، سلوى عثمان، أحمد عبدالله، منذر رياحنة وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار محمد سامي ومهاب طارق وإخراج محمد سامي