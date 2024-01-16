الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة اليوم على مناطق متفرقة غرب البلاد

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية مثيرة للرمال والأتربة اليوم على مناطق متفرقة من غرب البلاد، قد تؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق الصحراوية والسريعة.

وأضافت الأرصاد، في بيان اليوم، أنَّ سرعات الرياح تصل إلى 40 كيلومترًا/ الساعة على السواحل الشمالية الغربية للبلاد، وهي نشطة أحيانًا مثيرة للرمال والأتربة، أما سرعات الرياح ستكون معتدلة بين 20 إلى 22كيلومترًا/ الساعة على السواحل الشرقية والقاهرة الكبرى ومحافظات جنوب الوجه البحري، أما في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد ، فتصل لنحو 26 كيلومترا/ الساعة.

حالة الطقس اليوم

وعن حالة الطقس اليوم، فيسود طقس مائل للبرودة نهارًا وشديد البرودة ليلًا على جميع أنحاء الجمهورية، مع استمرار ظهور الشبورة المائية على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وأشارت إلى أنَّ الصور الأخيرة الصادرة عن الأقمار الصناعية، اشارت الى عدم تكون او تكاثر اى سحب ممطرة اليوم على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، حيث ان هناك استقرار واضح فى الأحوال الجوية.