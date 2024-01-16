«الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم.. والعظمى في القاهرة 18 درجة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن آخر تطورات حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث تكون الأجواء باردة نسبيا على الأنحاء كافة، ويسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، شديد البرودة ليلا على الأنحاء كافة.

رياح وشبورة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيان قبل قليل، أنّ هناك توقعات بنشاط حركة الريح على غرب البلاد، ما ينتج عنها إثارة للرمال والاتربة، إضافة إلى تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية السريعة، والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، فهي كما يلي.

القاهرة والوجه البحري: العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجات.

جنوب سيناء: العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 18 درجة والصغرى 6 درجات.

جنوب الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 9 درجات.