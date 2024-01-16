«عمليات الإسكندرية» تحذر من الانخداع في حالة الطقس بعد انتهاء نوة الفيضة الكبرى

حذّرت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، مواطني المدينة الساحلية من الانخداع في حالة الطقس ودرجات الحرارة، بدءًا من اليوم الثلاثاء، حتى نهاية الأسبوع الجاري، لتجنب الإصابة بنزلات البرد.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل درجات الحرارة في الإسكندرية خلال الأيام المقبلة، لاتخاذ التدابير الاحترازية للوقاية من نزلات البرد نتيجة تغيرات درجات الحرارة، بعد انتهاء نوة الفيضة الكبرى.

درجات الحرارة في الإسكندرية

تشهد الإسكندرية بدءاً من اليوم ارتفاعًا في درجات الحرارة العظمى من درجتين إلى 4 درجات، خلال الأيام المقبلة، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة ليلا، ما يزيد احتمالية الإصابات بنزلات البرد، وجاءت درجات الحرارة المتوقعة كالتالي:

الكبرى/ الصغرى

- الثلاثاء 19 / 11

- الأربعاء 20 / 10

- الخميس 21 / 10

تحذير بسبب تغيرات درجات الحرارة في الإسكندرية

وحذرت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية المواطنين من عدم تخفيف الملابس، والانخداع من تحسن الأجواء ظهرًا نتيجة ارتفاع درجات الحرارة خلال تلك الآونة، وبالتحديد ممن يستمرون طوال اليوم خارج المنزل إذ يجب عليهم ارتداء ملابس ثقيلة طوال اليوم.