بشرى سارة من «الأرصاد» لمحبي الصيف والشتاء.. ماذا يحدث يوم الأربعاء؟

خلال الأسبوع الأول من شهر طوبة الذي يعد أكثر شهور الشتاء برودة، انخفضت درجات الحرارة بمعدلات قياسية، إذ وصلت درجة الحرارة الصغرى إلى 3 درجات مئوية على بعض أيام الجمهورية، وشعر المواطن بهذا الانخفاض الشديد في درجات الحرارة.

وبعد مرور أسبوع من شهر طوبة، عادت درجات الحرارة لترتفع مرة أخرى، حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية بشرى سارة للمواطنين، وخاصة ممن محبي الدفء والأجواء الصيفية، حيث توقعت ارتفاع درجات الحرارة بشكل طفيف وتدريجي على أغلب أنحاء الجمهورية اعتبارا من يوم الأربعاء 17 يناير 2023، بقيم تترواح من 2 إلى 4 درجات مئوية، ليسود طقس مائل للدفء نهارا وشديدة البرودة ليلاً.

ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة

ومع الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة، يظل الشتاء محتفظًا ببعض الظواهر الجوية المرتبطة بها، حيث لا يتوقف تساقط الأمطار، حيث تتساقط أمطار خفيفة بنسبة حدوث من 30 إلى 40% تقريبا يومي الأربعاء والأحد على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد على فترات متقطعة غدا الثلاثاء، كما تمتد يوم الأحد على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وأشار الهيئة إلى أنه يستمر نشاط الشبورة المائية على الطرق الزراعية السريعة والقريبة من المسطحات المائية بدءا من إقليم شمال الصعيد والقاهرة الكبرى والدلتا والوجه البحرى ومدن القناة وسيناء، ونصحت المواطنين باتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

درجات الحرارة غدًا الثلاثاء

القاهرة والوجه البحري: العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة

السواحل الشمالية: العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجات

جنوب سيناء: العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة

شمال الصعيد: العظمى 18 درجة والصغرى 6 درجات

جنوب الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 9 درجات.

درجات الحرارة الأربعاء

القاهرة والوجه البحري: العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات

جنوب سيناء والبحر الأحمر: العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة

شمال الصعيد: العظمى 20 درجة والصغرى 7 درجات

جنوب الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجات.