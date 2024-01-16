انخفاض مؤقت في درجات الحرارة اليوم.. والصغري تسجل 11 على القاهرة

أكدت الهيئة العامة للأرصاد المصرية، وجود انخفاض فى درجات الحرارة العظمي والصغري اليوم على جميع مدن الجمهورية، عدا محافظات جنوب سيناء وجنوب الصعيد، حيث تشهد استقرارا في درجات الحرارة المسجلة هناك.

انخفاض مؤقت فى درجات الحرارة اليوم

وأفادت الأرصاد الجوية في تقرير تفصيلي صادر عنها، بأن انخفاض درجات الحرارة اليوم سيكون لمدة 24 ساعة فقط، حيث ستظل الحرارة حول معدلاتها الطبعية في هذا الوقت من العام، مؤكدة أنه بدء من غدا الأربعاء ولمدة 5 أيام سنشهد تغيرا ملحوظا في درجات الحرارة، إذ سترتفع بقيم تتراوح بين 3 لـ4 درجات على جميع الأنحاء، وسيسود طقس شتوي دافئ بدء من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، وطقس مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

درجات الحرارة اليوم على مصر

القاهرة 18 11

أكتوبر18 10

بنهــــا 18 12

دمنهور 19 11

وادي النطرون 19 10

كفر الشيخ 18 11

المنصورة 19 11

الزقازيق 19 12

شبين الكوم 18 12

طنطا 18 12

دمياط 19 12

بورسعيد 20 12

الإسماعيلية 19 11

السويس 19 11

العريش 20 09

رفح 19 09

رأس سدر 20 11

نخل 17 04

كاترين 13 03

الطور 20 13

طابا 18 11

شرم الشيخ 24 15

الاسكندرية 19 11

العلمين الجديدة 18 10

مطروح 19 09

السلوم 19 08

سيوة 18 05

رأس غارب 20 13

الغردقة 23 14

سفاجا 22 13

مرسى علم 23 14

شلاتين 26 16

حلايب 23 18

أبو رماد 25 17

رأس حدربة 23 18

الفيوم 18 10

بني سويف 19 08

المنيا 19 06

أسيوط 18 05

سوهاج 20 07

قنا 22 07

الأقصر 22 08

أسوان 23 09

الوادى الجديد 20 06

أبوسمبل 22 09