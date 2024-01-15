تفاصيل طقس الأيام المقبلة.. ارتفاع درجات الحرارة على كل الأنحاء 

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس الأيام المقبلة، متوقعة أن يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ويكون مائلاً للدفء على السواحل الشمالية ودافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيدن بينما يكون شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، فضلاً عن تكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

وفي تفاصيل طقس الأيام المقبلة توقعت هيئة الأرصاد ارتفاع درجات الحرارة بشكل طفيف وتدريجي على أغلب أنحاء الجمهورية اعتبارًا من يوم الأربعاء 17 يناير 2023، بقيم تترواح من 2 إلى 4 درجات مئوية، ليسود طقس مائل للدفء نهارا وشديدة البرودة ليلاً.

تفاصيل طقس الأيام المقبلة

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من انتشار الشبورة المائية على الطرق الزراعية السريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، لافتة إلى أنها تبدأ من الساعة الرابعة فجرا وحتى التاسعة صباحًا وتستمر طوال الأيام المقبلة.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنه تتساقط أمطار خفيفة بنسبة حدوث من 30 إلى 40% تقريبا، يومي الأربعاء والأحد على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد على فترات متقطعة، غدا الثلاثاء، كما تمتد يوم الأحد على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدًا الثلاثاء 16-1-2024

القاهرة والوجه البحري: العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة

السواحل الشمالية: العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجات

جنوب سيناء: العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة

شمال الصعيد: العظمى 18 درجة والصغرى 6 درجات

جنوب الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 9 درجات.

درجات الحرارة الأربعاء 17-1-2024

القاهرة والوجه البحري: العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات

جنوب سيناء والبحر الأحمر: العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة

شمال الصعيد: العظمى 20 درجة والصغرى 7 درجات

جنوب الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجات.

درجات الحرارة الخميس 18-1-2024

القاهرة والوجه البحري: العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجات

جنوب سيناء والبحر الأحمر: العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة

شمال الصعيد: العظمى 20 درجة والصغرى 7 درجات

جنوب الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجات.

درجات الحرارة الجمعة 19-1-2024

القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجات

جنوب سيناء والبحر الأحمر: العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة

شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 7 درجات

جنوب الصعيد: العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجات.

درجات الحرارة السبت 17-1-2024

القاهرة والوجه البحري: العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجات

جنوب سيناء والبحر الأحمر: العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة

شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 8 درجات

جنوب الصعيد: العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجات.

درجات الحرارة الأحد 21-1-2024

القاهرة والوجه البحري: العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجات

جنوب سيناء والبحر الأحمر: العظمى 27 درجة والصغرى 16 درجة

شمال الصعيد: العظمى 24 درجة والصغرى 8 درجات

جنوب الصعيد: العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجات.