عضو بـ«حماس»: إسرائيل جربت كل أنواع السلاح ضد الشعب الفلسطيني ولم تنجح

علّق الدكتور غازي حمد، عضو المكتب السياسي والقيادي بحركة حماس على تصريحات بن غفير وزير، الأمن القومي الإسرائيلي، بشأن مسالة التهجير.

وقال «حمد» خلال لقاء ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على ON: «الإسرائيليون أغبياء يفكرون دائمًا بالقوة العسكرية، هذه القوة الهائلة المدعومة أمريكيا والتي استخدموا فيها فوق العشرين ألف طن من المتفجرات على رؤوس أبناء الشعب الفلسطيني، ونحن منذ أكثر من 92 يوما نزل علينا مالم ينزل على هيروشيما ولا على أي دولة في العالم من المتفجرات».

صمود الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي

وأضاف: «والحمد لله موقفنا صامد وقوي ولم نسجل إي موقف ضعيف أو متخاذل ولم يروا أي تنازل فلسطيني، وإذا كان تفكيرهم مستمر باستخدام القوة العسكرية سواء تحطيم راس حماس واستعادة الأسرى أو تهجير الفلسطينيين على سيناء، هم في هذه الحالة يحلمون ويعيشون وهما كبيرا».

أردف: «أنا أعتقد أن عملية السابع من أكتوبر كان كاشفا، إذ عرت هذه الدولة الهمجية الوحشية التي حاولت أن تصور نفسها أنها قادرة على كل شيء بقوة السلاح، واليوم جربت كل أنواع السلاح في قطاع غزة ولم تنجح في ذلك، اليوم المقاومة شغالة في غزة والضفة الغربية وجنوب لبنان وعلى باب المندب».

إسرائيل تشعل الفوضى في الشرق الأوسط

أكمل: «أعتقد أن إسرائيل بجهلها وغبائها وغطرستها هي التي تشعل الفوضى، وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط ولذك أقول مسألة مهمة يجب أن يعيها الجميع أن الفلسطينيين يجب أن لا يسألون عما يفعلون في هذه القضية بالذات، لأنهم ضحايا الاحتلال ويقاتلون ضد الاحتلال وأن الأسئلة يجب أن توجه للاحتلال».

أضاف متسائلا : «لماذا يصنعون كل هذه الاضطرابات وهذا القتل والإبادة الجماعية وبناء المستوطنات؟ المشكلة عندهم وليست عند الفلسطينيين، وهذه الرسالة يجب أن يفهمها العالم لان الفلسطينيين هم ضحايا الاحتلال ويجب أن لا يتم سؤالهم عما يفعلون».