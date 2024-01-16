«الضرائب»: تطبيق منظومة احتساب ضريبة الأجور والمرتبات ضمن التحول الرقمي

قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، يأتي انطلاقًا من استراتيجية وزارة المالية للميكنة والتحول الرقمي للنظام الضريبي، وكذلك بهدف تسهيل الإجراءات الخاصة بضريبة المرتبات وتعزيز الالتزام الضريبي، وتمكين جميع موظفي الدولة داخل القطاعات المختلفة من الاطلاع على مفردات مرتباتهم، ومقدار الضريبة المستحقة وفقًا للقواعد المتبعة، موضحًة أن هذه المنظومة تختص بتوحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة المرتبات، ويتم ذلك بصورة شهرية ثم يتم التكامل مع منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة (الكور سيستم) لسداد المطالبات الشهرية وتقديم التسويات السنوية، مضيفة أن كل منظومة تعمل عبر المسار المخصص لها، وذلك تيسيرا على الممولين وضمانًا لدقة وسلامة البيانات.

منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور

وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن هناك عددا من الخطوات على الممولين القيام بها لتقديم التسويات السنوية بنجاح، لافتًة إلى أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تقوم باستدعاء جميع الصرفيات الشهرية المقدمة من الشركة وإعداد ثلاث تسويات منفصله للعام الميلادي 2023، كالتالي ستة أشهر طبقًا للقانون 26 لسنة 2020، وأربعة أشهر طبقًا للقانون 30 لسنة 2023، وشهرين طبقًا للقانون 175، مؤكدًة أنه على الشركة القيام بمراجعة البيانات بكل دقه، مشيرًة إلى أن المنظومة أتاحت خدمة استخراج البيانات(استخراج) بحيث تكون جميع البيانات المقدمة متاح مراجعتها.

وأضافت «عبد العال»، أنه في حالة البيانات سليمة، يقوم الممول باختيار السداد من خلال إتاحة واستدعاء جميع السدادات من على منظومة توحيد الأجور، ويتم أخذ القيمة الإجمالية وتوزيعها على جميع الموظفين طبقا للسداد الفعلي لهم، ثم القيام باحتساب الضريبة وتقديم التسويات.

صرفية معالجة وإدخال أي بيانات

وأشارت إلى أنه في حالة وجود أي أخطاء من جانب الممول، يقوم باختيار صرفية معالجة وإدخال أي بيانات يريد الممول تغيرها بالنقص، لافتًة إلى أنه في حالة الزيادة على الممول اختيار صرفية إضافية شهرية ويقوم بإعادة الاحتساب والتقديم، وستقوم المنظومة بإعادة احتساب الضريبة وخصم كل المدفوعات أو السدادات المختارة، ويصدر بالفرق مطالبة، مشيرة إلى أنه يمكن للممولين الاطلاع على دليل الممول التعريفي لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، ودليل الأسئلة الشائعة لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، وورش العمل الفنية من خلال الدخول على دليلك للتعامل مع منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات على الرابط هنا.

وأضافت أنه يمكن تحميل نموذج الاحتساب الشهري على منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات ( للقطاع العام والحكومي)، وكذلك تحميل نموذج الاحتساب الشهري على منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات( للقطاع الخاص) من هنا.