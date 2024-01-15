«الفتوى والتشريع» يحفظ نزاعا بين «الضرائب» ومحافظة بني سويف

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة فتوي قضائية انتهت فيها لحفظ النزاع بين محافظة بني سويف ومصلحة الضرائب المصرية، بخصوص مدى خضوع أعمال مقايسات المياه والصرف الصحي لعدد من المدارس الكائنة بالمحافظة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%.

حيثيات الفتوى

قالت الجمعية في فتواها إنه لما كان النزاع الماثل يدور حول تحديد فئة الضريبة التي تخضع لها عقود توصيل المياه والصرف الصحي لعدد من المدارس الكائنة بمحافظة بني سويف، في ضوء أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (67) لسنة 2016.

مصلحة الضرائب تخطر الجمعية بتسوية النزاع

وكان الثابت من كتاب رئيس مصلحة الضرائب المصري رقم (3584) المؤرخ 26/ 6/ 2023 والمُوجه إلى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريعأن المصلحة انتهت إلى أن الأعمال المشار إليها تخضع لضريبة الجدول بفئة (5%) من قيمة المستخلص، ما تنشده المحافظة؛ فمن ثم لا يكون هناك وجه للاستمرار في نظر النزاع الماثل لانغلاق باب المنازعة بشأنه، ويغدو متعينًا حفظه.