طلاب أولى ثانوي يؤدون امتحانات اللغة الأجنبية والفلسفة والجغرافيا اليوم

يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي بمحافظة الجيزة، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولي والفلسفة الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي، فيما يؤدي طلاب القاهرة امتحان الجغرافيا واللغة الأجنبية الثانية، اليوم الثلاثاء، وسط إجراءات احترازية ووقائية باللجان الامتحانية، وإجراءات مشددة ضد الغش، ودخول التليفون المحمول، أو دخول الأجهزة الإلكترونية.

امتحانات الصف الأول الثانوي

وأكدت المديريات التعليمية، اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي طالب يحاول الغش أو الشروع في الغش، حتى لا يتعرض الطالب للمساءلة، وتطبيق قانون مكافحة الإخلال بالامتحانات والغش، واتباع كافة الإجراءات المعتادة والمنظمة لأعمال سير الامتحانات بكافة لجان.

وأضافت المديريات التعليمية، أن غرفة العمليات تتابع سير الامتحانات مع الغرف بالإدارات التعليمية، للتأكد من سير الامتحانات دون أي عوائق أو مشكلات تعيق العملية الامتحانية، مشيرًا إلى أن الامتحان الإلكتروني هو الامتحان الأصلي للطلاب، ولا يتم اللجوء إلى الامتحان الورقي في بداية الامتحان الإلكتروني، إلا في حالة الضرورة القصوى.

حالة حدوث عطل تقني للتابلت

وأشارت المديريات التعليمية، في حالة حدوث عطل تقني للتابلت أثناء الامتحان داخل اللجان الامتحانية، يتم تحرير محضر بمعرفة الملاحظين وأخصائي التطوير التكنولوجي باللجنة، وذلك ضمانًا لحق الطالب وأداء الامتحان ورقيًا.

وحددت المديريات التعليمية، الطلاب المسموح لها أداء امتحانات الصف الأول الثانوي ورقيًا وهما: «الطلاب الذين لم يتسلموا التابلت وطلاب المنازل والدمج والطلاب بالمدارس الغير متصلة بالإنترنت.