«الأرصاد»: طقس اليوم شديد البرودة ليلا وصقيع على المزروعات

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إننا بدأنا نشعر بالتحسن في الأحوال الجوية عن الأيام الماضية، حيث شهدنا بالأمس وأول أمس انخفاضا بدرجات الحرارة ونشاطا للرياح وفرص سقوط الأمطار، موضحة أن الطقس يبدأ بالتأثر بمخفض جوي بطبقات الجو العليا والذي يعمل بشكل كبير على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، مما يجعل الأحوال الجوية مستقرة بمعظم محافظات الجمهورية.

درجات الحرارة مازالت أقل من المعدلات الطبيعية

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء يوسف، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc» أن درجات الحرارة مازالت أقل من المعدلات الطبيعية لها بمثل هذا الوقت من العام، حيث تسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 18 درجة مئوية فترة النهار، وتكون الأجواء مائلة للبرودة فترة النهار، مشيرة إلى أن الأجواء فترات الليل تكون شديدة البرودة، خصوصا فترة الصباح الباكر وفي ساعات الليل المتأخرة.

أجواء فترة الليل تكون شديدة البرودة

وشرحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة الصغرى تصل لـ12 درجة مئوية على القاهرة الكبرى وبعض الأماكن في الصعيد تسجل 5 درجات و6 درجات، مؤكدة على أن أجواء فترة الليل تكون شديدة البرودة على معظم المناطق، خلال فترة النهار ويتكون الصقيع على مزروعات وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.