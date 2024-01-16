«الأرصاد» تحذر من 3 ظواهر جوية تضرب البلاد غدا الأربعاء.. مستمرة لمدة 5 أيام

قالت الدكتورة منار غانم، عضو هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد ستتأثر بثلاث ظواهر جوية نادرة تبدأ غدًا الأربعاء وتستمر حتى الأحد المقبل.

وأوضحت في تصريحات لـ«الوطن» أن هذه الظواهر جوية لم تحدث في هذا الوقت من العام من قبل، خاصة في شهر يناير الذي يمثل ذروة فصل الشتاء، وتستمر لمدة 5 أيام متتالية، وهي كالتالي:

1- طقس مائل للدفء نهارا

يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ومحافظات شمال ووسط الدلتا وشمال وجنوب الوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد وطقس مائل للبرودة ليلا، فى حين يسود طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وطقس لطيف ليلا.

2- كتل هوائية صحراوية حارة

وأشارت إلى أن أسباب هذا الطقس غير الطبيعي في هذا الوقت من العام، إذ نشهد ارتفاعا في درجات الحرارة تصل إلى4 درجات على جميع الأنحاء، بسبب تعرض البلاد لتاثير كتل هوائية حارة قادمة من الصحراء الشرقية والغربية، تعمل على تغيير قيم الحرارة لأول مرة في طقس شهر يناير.

3- مرتفع جوي يمنع تكون السحب الممطرة

وأضافت أن هذه الكتل الصحراوية تتزامن أيضا مع دخول مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على منع وجود طقس غائم، ويزيد من فترات سطوع أشعة الشمس، ويمنع تكاثر السحب الممطرة، ما يزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.