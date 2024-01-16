محافظ الغربية: إنشاء أول كورنيش في المحلة لتيسير الحركة المرورية

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن الأعمال الجارية في كورنيش المحلة الجديد على ترعة بحر شبين، تتم على قدم وساق للانتهاء منه في الفترة الزمنية المحددة، والتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة.

وأضاف «رحمي» ان كورنيش المحلة، يتم إنشاؤه على غرار ما تم في كورنيش مدينة طنطا، كمحور مروري داخل المدينة يسهم في تيسير الحركة المرورية، بجانب كونه متنفسا ومتنزها حضاريا لأهالينا في مدينة المحلة.

تطوير قلعة صناعة الغزل والنسيج

وأوضح المحافظ أنه يتابع من خلال جولات ميدانية مشروعات الرصف والتطوير بالمحلة الكبرى، والتي تشهد اهتماما كبيراً من قبل القيادة السياسية سواء في تطوير قطاع الصناعة بها، فهي قلعة من قلاع صناعة الغزل والنسيج بالشرق الأوسط، أو في تطوير البنية التحتية وتنفيذ خطة تطوير وتجميل وانشاء مشروعات خدمية بها.

إنشاء مجلس مدينة المحلة الجديد

وأكد أن المحلة تشهد أيضا إنشاء مجلس مدينة جديد به كافة الإدارات الخدمية التي تعمل بشكل مميكن لتقديم كل الخدمات والمعاملات للمواطنين بشكل ميسر، مكون من 6 طوابق ومصمم على احدث الطرق ويضم مكتبا للمحافظ وقاعة إجتماعات ومجلسا شعبيا.