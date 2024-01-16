«الأرصاد»: ارتفاع الحرارة غدا.. ونحذر من تخفيف الملابس «فيديو»

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إنه بداية من غدا الأربعاء نتعرض لكتل هوائية صحراوية تؤثر على أجواء الطقس بالبلاد، ومن ثم نشهد ارتفاعا بدرجات الحرارة، وخلال الأيام المقبلة نشهد طقسا شتويا دافئا ومائلا للدفء فترة النهار، وترتفع قيم درجات الحرارة، ويستمر هذا الارتفاع من غدا الأربعاء وحتى يوم الأحد الأسبوع المقبل.

الأجواء النهارية تشهد دفئا وأجواء مشمسة بدءا من الغد

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء يوسف، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc» أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى بداية من الغد تسجل 22، 23 درجة مئوية لأن الارتفاع بدرجات الحرارة يكون بمعدل ثلاث درجات لـ4 درجات بمعظم أنحاء الجمهورية ويشهد الطقس مزيدا من الاستقرار وتشهد الأجواء النهارية دفئ وأجواء مشمسة، مشيرة إلى أن فترة الليل تشهد برودة للطقس وتكون الأجواء شديدة البرودة مساءا.

يجب ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة فترات الليل

وحذرت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية من الانخداع بآشعة الشمس نهارا خلال الأيام المقبلة وحالة الاستقرار التي يشهدها الطقس، محذرة من تغيير نوع الملابس، خصوصا وأن أجواء فترة الليل تكون شديدة البرودة ويجب ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة فترات الليل المتأخرة وفترات الصباح الباكر.

الشبورة المائية ستكون ظاهرة جوية مؤثرة الأيام المقبلة

ونوهت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الشبورة المائية ستكون ظاهرة جوية مؤثرة الأيام المقبلة على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتزيد يومي الخميس والجمعة وتؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية على الطرق، مشيرة لتلاشي فرص الأمطار اليوم.