جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في بورسعيد.. تنطلق غدا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024، والتى تبدأ غدًا 17 يناير الجاري، وتنتهي 24 من الشهر ذاته وسط إجراءات مشددة وخدمات بمحيط المدارس التي ستجري بها.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في بورسعيد

وصرحت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد أن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في بورسعيد للمدارس «رسمي - لغات - خاص - ریاضي - منازل» كالتالي:

الأربعاء 17 يناير: العلوم من 9 حتى 11 صباحا، والكمبيوتر من 11.30 حتى 12.30 مساء.

الخميس 18 يناير: اللغة العربية والخط والإملاء من الساعة 9 وحتى 11.30 صباحا، على أن يخصص آخر 20 دقيقة للإملاء.

الأحد 21 يناير: اللغة الأجنبية من الساعة 9 وحتى 11 صباحا، والتربية الدينية من الساعة 11.30 وحتى 1 مساء.

الاثنين 22 يناير: الجبر والإحصاء من الساعة 9 وحتى 11 صباحًا، والتربية الفنية من الساعة 11.30 وحتى 1.30 مساء.

الثلاثاء 23 يناير: الهندسة من الساعة 9 وحتى 11 صباحا، والتربية الرياضية من الساعة 11.30 وحتى 12.30 مساء.

الأربعاء 24 يناير: الدراسات الاجتماعية من الساعة 9 وحتى 11 صباحا.

منع اصطحاب التليفون المحمول

وشددت وكيل تعليم بورسعيد على منع اصطحاب الهاتف المحمول وملحقاته من البوابة الرئيسية لمقر اللجنة، مؤكدة أن من يخالف ذلك سيعرض نفسه للمساءلة القانونية والجزاء.