انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بالإسكندرية الأربعاء المقبل.. 106 آلاف طالب

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إنهاء مديرية التربية والتعليم استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2023 - 2024، على أن تبدأ الامتحانات الأربعاء المقبل، وتنتهي 24 يناير الجاري.

ووجّه محافظ الإسكندرية، في بيان اليوم، مديرية التربية والتعليم، بقيادة الدكتور عربي أبوزيد مدير المديرية، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة وتهيئة المدارس لتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب.

106 آلاف طالب في الإسكندرية

ومن جانبه، قال الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إن عدد المقيدين بامتحان الشهادة الإعدادية بلغ 106648 طالبًا يؤدون امتحاناتهم أمام 384 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية التسع، منها 62 لجنة بإدارة المنتزه أول، و41 لجنة بالمنتزه ثان، و78 بإدارة شرق، و39 لجنة بوسط الإسكندرية، و25 لجنة بغرب، و10 لجان بالجمرك، و44 لجنة بالعجمي، و34 بالعامرية، و39 بإدارة برج العرب.

تعليمات امتحانات الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

ومؤخرًا، عقدت نادية فتحي وكيل المديرية اجتماعًا موسعًا مع مديري عموم المديرية والإدارات التعليمية وجميع الجهات التنفيذية المسؤولة عن سير الامتحانات بالمديرية، وشددت خلاله على الالتزام التام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات والتب تضمنت ما يلي:

- حظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين.

- توفير الأثاث اللازم.

- إزالة أية معوقات والتواصل مع غرفة عمليات الإدارة حال وجود أي مشكلة تحتاج لتدخل الإدارة أو المديرية.