جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 القاهرة.. و«قائمة ممنوعات» للطلاب

تنطلق امتحانات الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023-2024 غدا الأربعاء 17 يناير، وفق جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة القاهرة المعتمد رسميا، وسط الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الطلاب والمعلمين.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، الانتهاء من استعدادات انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية، مشيرا إلى أنّ غرفة العمليات المنعقدة على مستوى المديرية تتواصل طوال فترة الامتحانات مع غرفة عمليات في الإدارات التعليمية وربطها بغرفة عمليات المديرية وتواجد الموجه العام والمشرف على وضع الامتحان.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 القاهرة

- يوم الأربعاء 17 يناير مادة اللغة العربية والخط والإملاء وفترة الامتحان من 9 إلى 11:30 صباحًا، وامتحان التربية الدينية من الساعة 12:00 إلى 1:30.

- يوم الخميس الموافق 18 يناير امتحان الدراسات الاجتماعية من 9:00 إلى 11:00 صباحًا، وامتحان الكمبيوتر من 11:30 إلى 12:30.

- يوم الأحد الموافق 21 يناير امتحان الهندسة لمدة ساعتين، وامتحان التربية الفنية لمدة ساعتين.

- يوم الاثنين الموافق 22 يناير امتحان اللغة الأجنبية لمدة ساعتين.

- يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير امتحان الجبر والإحصاء لمدة ساعتين.

- يوم الأربعاء الموافق 24 يناير امتحان العلوم لمدة ساعتين.

ممنوعات بامتحانات الشهادة الإعدادية 2024

وحددت مديرية التعليم بالقاهرة، قائمة بالممنوعات للطلاب خلال امتحانات الشهادة الإعدادية 2024، مؤكدة عدم السماح نهائيا بدخول أو استخدام التليفون المحمول داخل اللجان للطلبة أو الملاحظين، وعدم السماح للطلاب بدخول الحقائب الخاصة بهم إلى مقر اللجنة أو أي أوراق وكتب داخل اللجان الامتحانية.

وشددت مديرية التعليم في القاهرة، على اتخاذ الإجراءات الخاصة بأوراق الإجابة مع تنفيذ تعليمات الأمن الخاصة بغلق اللجنة، لافتة إلى التنسيق مع الأقسام لتأمين اللجان الامتحانية وأوراق الأسئلة واتخاذ الإجراءات الأمنية لحفظ وسلامة الطلاب واستقرار اللجان الامتحانية.