59 ألف طالب يبدأون امتحان الشهادة الإعدادية في بني سويف غدا

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع وكيل وزارة التربية والتعليم، التجهيزات والترتيبات النهائية لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية، للعام 2023/2024، والتي ستنطلق غدًا الأربعاء 17 يناير الحالي، بمادة اللغة العربية، وتختتم بمادة العلوم يوم الأربعاء 24 من نفس الشهر.

انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية في بني سويف غدا

ومن المقرر ان يؤدي أكثر من 59 الف طالب وطالبة، الامتحان في 309 لجنة فرعية موزعين على مستوى الإدارات التعليمية بمراكز ومدن المحافظة، وسط إجراءات تتضمن تقليل الكثافة الطلابية داخل اللجان ضمن عدد من الإجراءات الاحترازية.

طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان

ووجه محافظ بني سويف بالتنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية والقروية ومديري إدارات التعليم، بتوفير ‏سبل الراحة، لأداء الامتحان في هدوء ودون حدوث أي ‏تجاوزات، مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسبًا لمواجهة أي ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء أداء الامتحانات، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية باللجان، للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين والقائمين على أعمال وسير الامتحانات.

استعدادات تعليم بني سويف لامتحانات الشهادة الإعدادية

من جانبه أكد الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم، على أن المديرية قد أتمت استعداداتها لبدء ‏امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الثالث الإعدادي لهذا العام، بعدد من الإجراءات التي تضمن سير الامتحانات بهدوء .