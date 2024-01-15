146 ألف طالب يختتمون امتحانات النقل الإعدادي في بني سويف.. الترم الأول

اختتم طلاب الصفين الأول والثاني الاعدادي في محافظة بني سويف، اليوم الاثنين، امتحانات منتصف العام الدراسي 2023/ 2024، بأداء مادتي العلوم والجبر، على مستوى الإدارات التعليمية السبع في المحافظة.

لا شكاوى من امتحانات النقل الإعدادي في بني سويف

وأعلن الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، أن ما يزيد عن 146 ألف طالبا وطالبة بالصفين الأول والثاني الاعدادي قد اختتموا اليوم، امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، باداء مادتي العلوم والجبر، داخل 453 مدرسة على مستوى المحافظة دون تلقي شكاوى .

وأشار وكيل تعليم بني سويف، إلى أن أعمال التصحيح تجرى أولا بأول داخل المدراس، حيث سيتم أعمال المراجعة والتدقيق فور الإنتهاء من التصحيح مباشرة.

تواصل امتحانات النقل للثانوية العامة والفنية

واكد وكيل تعليم بني سويف على استمرار طلاب الصف الأول الثانوي العام امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول، والتي بدأت 13 يناير وتستمر حتى 23 من نفس الشهر، حيث أدى اليوم، ما يزيد عن 18 ألف و101 طالب وطالبة نظامي وخدمات، الامتحان في مادتي الكيمياء والجغرافيا خلال 92 مدرسة ثانوي في مدن وقرى المحافظة، بالتزامن مع أداء ما يزيد عن 53 ألف طالبا وطالبة بالتعليم الفني امتحان نهاية الفصل الأول لسنوات النقل بمختلف أنواعه صناعي، تجاري، زراعي في 53 مدرسة على مستوى المحافظة.