48 ساعة تفصلنا، عن موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي، لنهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/ 2024، والمقرر لها، الأربعاء، 17 يناير الجاري، بمادة اللغة العربية، وتختتم الأربعاء من نفس الشهر، وسط استعدادات المديرية لعقد الامتحانات.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة بني سويف 2024

وجاء جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة بني سويف 2024 نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/ 2024 كالتالي:

الأربعاء 17 يناير 2024.. اللغة العربية والخط العربي الإملاء، وتوقيت الامتحان من 9: 11.30.

الأربعاء 17 يناير 2024.. التربية الرياضية للمدارس الرياضية فقط ،وتوقيت الامتحان من 12: 1.

الخميس 18 يناير 2024.. الدراسات الاجتماعية، وتوقيت الامتحان من 9: 11.

الخميس 18 يناير 2024.. الكمبيوتر تكنولوجيا المعلومات، وتوقيت الامتحان من 11.30: 12.30.

الأحد 21 يناير 2024.. اللغة الأجنبية، وتوقيت الامتحان من 9: 11.

الاثنين 22 يناير 2024.. الهندسة، وتوقيت الامتحان من 9: 11.

الاثنين 22 يناير 2024.. التربية الدينية، وتوقيت الامتحان من 11.30 : 1.

الثلاثاء 23 يناير 2024.. الجبر والإحصاء، وتوقيت الامتحان من 9: 11.

الثلاثاء 23 يناير 2024.. التربية الفنية، وتوقيت الامتحان من 11.30: 1.30

الأربعاء 24 يناير 2024.. العلوم، وتوقيت الامتحان من 9: 11

حظر استخدام الهاتف المحمول

أكد الدكتور محمد عبدالتواب، وكيل تعليم بني سويف، في تصريحات لـ«الوطن»، استعداد المديرية لعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي، موجهًا رسالة للطلاب بحظر استخدام الهاتف المحمول داخل لجان الامتحانات، أو حتى اصطحابه داخل اللجان، منعًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتي تتضمن الحرمان من دخول الامتحان.