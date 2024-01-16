ختام امتحانات منتصف العام للمرحلة الابتدائية في بني سويف اليوم

يختتم طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي في محافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء، امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/ 2024، على مستوى الإدارات التعليمية السبع في المحافظة.

الرياضيات للصف الرابع والعلوم للخامس

ومن المقرر أن يؤدي طلاب الصف الرابع الابتدائي، في محافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء، آخر أيام الامتحانات بمادة الرياضيات، فيما يؤدي طلاب الصف الخامس الابتدائي الامتحان في مادة العلوم، بينما اختتم طلاب الصف السادس الابتدائي امتحانات منتصف العام الدراسي أمس الاثنين بمادتي العلوم والمهارات المهنية.

انطلاق أعمال التصحيح والرصد داخل المدارس

وأعلن الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، أن أعمال التصحيح تجرى أولا بأول داخل المدراس، حيث سيتم أعمال المراجعة والتدقيق فور الانتهاء من التصحيح مباشرة، على أن تُعلن النتائج بشكل رسمي في مواعيد يتم تحديدها بمعرفة الإدارات التعليمية والمديرية.

انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية غدا

ومن المقرر أن تنطلق امتحانات الصف الثالث الاعدادي الشهادة الإعدادية في محافظة بني سويف ستنطلق غدًا الأربعاء بمادة اللغة العربية وسط استعدادات المديرية لتلك الامتحانات التي تتضمن اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، فيما أختتم طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي امتحانات منتصف العام الدراسي، امس الإثنين، حيث تتم أعمال التصحيح أولا بأول داخل المدارس.

وكانت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، قد بدأت امتحانات منتصف العام الدراسي 2023/ 2024 في 4 يناير بمادة اللغة العربية للصف السادس الابتدائي.