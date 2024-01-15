ختام امتحانات الفصل الأول للصف السادس الابتدائي في بني سويف اليوم

اختتم طلاب الصف السادس الابتدائي في محافظة بني سويف، اليوم الاثنين، امتحانات منتصف العام الدراسي 2023/ 2024، بأداء مادتي العلوم والمهارات المهنية، على مستوى الإدارات التعليمية السبع في المحافظة.

وكانت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة بني سويف، أعلنت بدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول الصف السادس الابتدائي، للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024، في الخميس 4 يناير 2024، بمادة اللغة اللغة العربية.

انطلاق أعمال التصحيح والرصد داخل المدارس

وانهى طلاب الصف السادس الابتدائي في بني سويف، اليوم، امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، فيما بدأت أعمال التصحيح أولًا بأول داخل كل مدرسة وفق الإجراءات المنظمة لذلك.

وقال الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، إن اليوم الاثنين هو آخر أيام امتحانات الصف السادس الابتدائي، فيما يختتم طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي الامتحانات غدًا الثلاثاء.

وأشار وكيل تعليم بني سويف، إلى أن أعمال التصحيح تجرى أولا بأول داخل المدراس، حيث سيتم أعمال المراجعة والتدقيق فور الإنتهاء من التصحيح مباشرة.

انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية الأربعاء

يشار إلى أن امتحانات الصف الثالث الاعدادي في محافظة بني سويف ستنطلق بعد غدًا الأربعاء بمادة اللغة العربية وسط استعدادات المديرية لتلك الامتحانات التي تتضمن اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، والتي تشمل تحقيق التباعد بين الطلاب داخل اللجان واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة المنظمة للامتحانات.