تعليمات من «التعليم» حول امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية: ممنوع الشطب

وجه أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، تعليمات عاجلة لطلاب الصف الثالث الإعدادي، بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول والتي من المقرر أنَّ تنطلق غداً الأربعاء 17 يناير 2024 بمادة اللغة العربية وفقاً للجداول المعتمدة، مؤكّدًا أنَّ الامتحانات أمن قومي وواجب وطني.

تعليمات عاجلة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية

ونبه وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة على عدة نقاط مهمة خاصة بطلاب الشهادة الإعدادية:

- التواجد باللجان في الساعة 8:30 صباحا وذلك للتعرف على أماكن الجلوس.

- ممنوع منعاً باتاً حيازة التليفون المحمول حتى لو كان مغلقاً، حتى لا يتعرض الطالب للمسائلة القانونية، أو حيازة الشرائح الإلكترونية.

- استخدام الأقلام الزرقاء فقط.

- عدم استخدام المزيل داخل ورقه الإجابة.

- عدم اصطحاب أي ملازم أو كتب داخل اللجان.

- على الطالب فور استلامه ورقة الإجابة أن يدون بها الاسم ورقم الجلوس وجميع البيانات.

- على الطالب فور استلامه ورقه الأسئلة التأكّد من أنّها خاصة بأسئلة المادة المدونة بجدول الامتحان وأنها كاملة الطباعة حتى يمكّن استبدالها في الوقت المناسب إذا لزم الأمر.

- عدم نزع أو تمزيق كراسة الإجابة أو أي ورقة منها حتى لا يتعرض الطالب لإلغاء الامتحان.

- عدم شطب الإجابات أو تمزيقها بطريقة تجعلها من الملاحظات المميزة.

- عدم ترك كراسة الإجابة خاليه من أي كتابة.

- ممنوع دخول الطلاب بعد بدء الامتحان ويترك الأمر لرئيس اللجنة لتقدير الموقف.