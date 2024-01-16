جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الدقهلية.. تبدأ الخميس

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024، والتي من المقرر أن تبدأ بعد غد وتنتهي يوم 25 يناير، وعلى إثره عقدت المديرية اجتماعًا طارئًا مع رؤساء اللجان للاطمئنان على الاستعدادات والتجهيزات داخل المدارس.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الدقهلية

تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الدقهلية والتي من المقرر انطلاقها بعد غد في شهر يناير وفقا للصفحة الرسمية للمديرية وهي كالتالي:

يوم الخميس 18 يناير: مادة اللغة العربية، الخط والإملاء

يوم الأحد 21 يناير: الجبر والإحصاء، التربية الدينية

يوم الاثنين 22 يناير: مادة اللغة الأجنبية، الحاسب الآلي

يوم الثلاثاء 23 يناير: الهندسة، التربية الفنية

يوم الأربعاء 24 يناير: مادة الدراسات الاجتماعية

يوم الخميس 25 يناير: مادة العلوم.

الاستعداد لامتحانات الشهادة الإعدادية

وأكد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، في بيان على الاستعداد التام لامتحانات الشهادة الإعدادية وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب وتذليل العقبات والمعوقات داخل اللجان للتيسير على الطلاب أثناء تأدية الامتحانات للفصل الدراسي الأول للمرحلة الإعدادية مشددا على تفعيل وتشغيل غرف العمليات المركزية داخل ديوان المديرية لمتابعة مجريات الأمور وربطها بغرف العمليات الفرعية بصفة مستمرة لمتابعة سير العملية الامتحانية والتدخل الفوري والتعامل بشكل سريع في حال وجود أي مشكلة والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.

ويؤدي امتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2024 ما مجموعه 108,377 طالب وطالبة في الشهادة الإعدادية و1,579 طالب في الإعدادية المهنية، و62 طالب في مدارس الصم وضعاف السمع و4 طلاب في مدارس النور للمكفوفين داخل 590 لجنة امتحانية على مستوى محافظة الدقهلية.