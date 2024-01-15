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«تعليم السويس»: منع اصطحاب الهاتف المحمول إلى اللجان بامتحانات الشهادة الإعدادية

كتب:

حمدي عبد الله
11:30 م | الإثنين 15 يناير 2024
الاجتماع السنوي لعليم السويس

الاجتماع السنوي لعليم السويس

شدد ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة السويس، على تطبيق تعليمات الوزارة في نظام الامتحانات، ومنع دخول المحول للجان وتوفير المناخ المناسب والسليم للطلاب، لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية، والتصدي لأي محاولات غش.

 

 

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، ضرورة توفير المناخ المناسب والمتمثل في توفير الهدوء والوسائل والمستلزمات، لكي يتمكن الطلاب من أداء الامتحان بشكل سليم، مطالبا بسرعة التواصل مع غرفة العمليات الرئيسية، والتي تم تشكيلها والخاصة بالشهادة الإعدادية بالإدارات والمديرية بصفة مستمرة، لمتابعه سير الامتحان والإبلاغ الفوري عند وجود أي مشكلة.

 

وكان ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة السويس، قد عقد  اجتماعًا موسعًا مع رؤساء لجان الشهادة الإعدادية، بقاعه التطوير بالمديرية، لمناقشة آخر الاستعدادات لاستقبال امتحانات الشهادة الإعدادية، والمقرر أن تبدأ الأربعاء المقبل.

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