تراجع أسعار السمك في الأسواق اليوم الثلاثاء 16-1-2024

تراجعت أسعار السمك اليوم الثلاثاء 16-1-2024 بنحو 10 جنيهات لكيلو البلطي مقارنة بأسعار أمس، حيث يُباع بـ45 جنيها في الأسواق والمحلات للمستهلك بدلا من 55 جنيها، بالنسبة للبلطي ذات الوزن الخفيف أو الصغير وفق بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ترصد «الوطن» أسعار السمك اليوم الثلاثاء 16-1-2024 في الأسواق والمحلات، كما يلي.

أسعار السمك البلطي

- سعر كيلو السبيط والكاليماري يتراوح بين 205 و280 جنيها.

- يتراوح سعر الكابوريا بين 65 و220 جنيها.

- يتراوح سعر الجمبري بين 120 و300 جنيه.

- يتراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 45 إلى 55 جنيهًا بالنسبة للبلطي ذات الحجم الخفيف.

- يتراوح سعر كيلو فليه البلطي في الأسواق بين 45 و195 جنيهًا.

أسعار سمك البوري

- يتراوح سعر قشر البياض بين 75 و95 جنيهًا.

- سعر كيلو الثعابين يتراوح بين 55 و145 جنيهًا.

- يتراوح الدنيس بين 85 و215 جنيها.

- يتراوح سعر المكرونة السويسي بين 65 و125 جنيها.