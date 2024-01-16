الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية اليوم.. ورياح مثيرة للرمال في هذه المناطق

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنَّ اليوم يشهد تحسنًا ومزيد من الاستقرار في الأحوال الجوية على أغلب محافظات الجمهورية، فضلًا عن تلاشي فرص سقوط الأمطار على أغلب أنحاء البلاد، مشيرة إلى أنَّ تأثير المنخفض الجوي الذي كان يتواجد أمس وأول أمس تلاشى تمامًا، وبدأ يؤثر علينا امتدادا لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

زيادة فترات سطوع أشعة الشمس

وأضافت «منار غانم»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين بسنت الحسيني ومحمد عبده ولمياء حمدين عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنَّ المرتفع الجوي سيعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بصورة كبيرة، لافتة إلى استقرار في الأحوال الجوية مع استمرار انخفاض درجات الحرارة خلال فترتي النهار والليل، فالعظمى على القاهرة الكبرى اليوم تسجل ما بين 18 و19 درجة مئوية خلال فترة النهار.

أجواء الطقس خلال فترة النهار

وتابعت أنَّ الأجواء خلال فترة النهار شمسية مائلة للبرودة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما طقس دافئ نهارا مع شدة الإشعاع الشمسي على المناطق الجنوبية مثل جنوبي الصعيد وسيناء، موضحة أنَّه يحدث انخفاض تدريجي في قيم درجات الحرارة خلال فترات الليل بمجرد غياب أشعة الشمس.

وواصلت: «الأجواء تكون شديدة البرودة على معظم محافظات الجمهورية فجرا وحتى الصباح الباكر، وتصل أحيانا إلى حد الصقيع على المزروعات الموجودة في محافظتي وسط سيناء أو الوادي الجديد نتيجة انخفاض قيم درجات الحرارة خلال فترات الليل بصورة كبيرة لأقل من 5 درجات مئوية».

برودة الطقس على جميع الانحاء

وحذرت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من برودة الطقس على جميع الأنحاء فضلًا عن نشاط الرياح المثيرة للرمال بسرعات تصل لـ40 كيلومترًا/ الساعة على بعض المناطق من الصحراء الغربية في محافظة مطروح، ولكن باق مناطق الجمهورية تشهد نشاط نسبي للرياح «سرعات رياح قليلة»، وبالتالي استقرار في الأحوال الجوية.