سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم السبت 6-1-2024 في البنوك

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 6-1-2023 نحو 33.63 جنيه للشراء، و 33.94 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري، بحسب ما أعلنت المنصات الرسمية الخاصة بالبنوك الحكومية.

ترصد «الوطن» سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري، في البنوك المصرية اليوم السبت 6-1-2024، وفقا لآخر تحديثات البنوك.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

وسجل سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري، نحو 33.63 جنيه للشراء، 33.94 جنيه للبيع، في بنك مصر.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي

سجل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري 33.70 جنيه للشراء، 33.85 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

سعر اليورو اليوم في بنك Cib

بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 6-1-2024 نحو 33.74 جنيه للشراء، 34.06 جنيه للبيع في بنك cib.

سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الاسلامي

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 33.60 جنيه للشراء، 33.78 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 6-1-2024 نحو 33.74 جنيه للشراء، 34.04 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.