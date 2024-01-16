بدء تركيب بلاط الإنترلوك في شوارع حي غرب بسوهاج

تواصل الوحدات المحلية في محافظة سوهاج، اليوم الثلاثاء، أعمالها في تنفيذ أعمال تنمية الصعيد، من خلال بدء تركيب بلاط الإنترلوك وتطوير ورصف الشوارع الفرعية بحي غرب سوهاج، بتكلفة إجمالية 4 ملايين جنيه.

البدء في رفع كفاءة وتطوير فرعيات شارع الجارحي

ومن جانبه أوضح «أحمد الشطوري» رئيس حي غرب سوهاج أنه تم البدء في رفع كفاءة وتطوير فرعيات شارع الجارحي من خلال تركيب بلاط الإنترلوك بعدد 11 شارعًا فرعيًا، حيث تم الانتهاء من أعمال البنية التحتية، وسيتم البدء في أعمال رفع كفاءة وتطوير فرعيات منطقة العارف بالله خلال الفترة المقبلة.

مراعاة الجداول الزمنية للانتهاء من كافة الأعمال

وأكد رئيس حي غرب سوهاج المتابعة المستمرة للأعمال مع الالتزام بالمواصفات القياسية في التنفيذ، ومراعاة الجداول الزمنية للانتهاء من كافة الأعمال، والتي جاءت استمرارا لتنمية الصعيد .